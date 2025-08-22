Новый график движения поездов из Киева заденет несколько рейсов и станет хорошей возможностью для пассажиров.

Новый график движения поездов из Киева касается нескольких рейсов и популярных маршрутов, которыми каждый день пользуются тысячи пассажиров, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

"Укрзализныця" сообщает о назначении дополнительного поезда на популярном направлении Киев - Львов. Это решение принято для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозку в августе и обеспечить пассажирам больше возможностей для удобных поездок.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: дополнительный экспресс №289/290 будет курсировать в два дня - 25 августа и 29 августа. Он станет дополнительной опцией для тех, кто планирует отдых, деловую поездку или поездку в Западную Украину в праздничные и выходные дни.

Расписание движения предполагает комфортное время отправления и прибытия. Из столицы поезд будет отправляться в 06:08 и прибывать во Львов в 13:23. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 14:46 и прибывать в столицу в 21:49.

Такой график позволяет пассажирам провести время в городе назначения и уже в тот день вернуться назад, что особенно удобно для деловых поездок или коротких путешествий.

Кроме этого, новый график движения поездов из Киева коснется экпресса № 220/219 Киев — Днепр будет отправляться как из столицы, так и из Днепра 25, 28, 30 и 31 августа. Благодаря этому у пассажиров будет больше вариантов для планирования поездок в конец лета.

Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки. Пассажиры могут выбрать удобный способ покупки: воспользоваться официальным мобильным приложением "Укрзализныци" или обратиться в железнодорожные кассы на вокзалах по всей Украине.

