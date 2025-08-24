График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Кировоградской области введен в ряде населенных пунктов.

В десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ вводится график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Устиновского поселкового совета.

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели во многих населенных пунктах. График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 25.08, электроснабжение будет частично отсутствовать в следующих населенных пунктах:

Сонцеве, улицы: Дружбы, 21, 23; Мира, 21, 23; Набережная, 1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26; Садова, 1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51; Центральная, 2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 7

Устынивка, улицы: 1-го Травня, 1-2, 4, 6, 8, 11-13, 15, 17, 23, 25, 27; Б.Хмельницкого, 1, 3, 5-9, 11-13, 15-20, 24-26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Благодатная, 6-7, 7А, 8, 9А, 10-13, 15-16, 16А, 17-23, 25, 27-37, 40-41, 41А, 41Б, 42-46, 49-59, 61, 63 75; Вячеслава Чорновила, 1-4; Вербова, 1-6, 8-10, 12-16, 18, 20-22, 24; Видродження, 1, 3, 5-11, 13; Героев Рятувальников, 1, 4, 6, 8-11, 13, 13а, 14, 16-21, 25А, 27, 31, 35, 37, 39, 41; Гетманская, 2, 4-6, 8; Гоголя, 1-2, 4, 6-11, 13-14, 16-20, 24, 26, 30, 31Б; Затишна, 1-3; Ивана Франко, 1-2, 7.

Ограничения продлятся с 09.00 до 17.00 часов вечера.

Во вторник, 26.08 будут действовать обесточения с 9:00 до 17:00 в селе Новоигоровка по адресам Нижняя Чабанская, 4; Чабанская, 1-9, 18-20.

На среду, 27 числа, запланированы работы с 8:30 до 17 часов в Сонцеве на улицах: Дружбы, 21, 23; Мира, 21, 23; Набережная, 1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26; Садовая, 1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51; Центральная, 2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 73, 77.

В четверг 28.08 ограничения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Новоигоривка по ул. Дмитриевская, 89, 91, 93; Степна, 1а, 2-4, 6-7, 9, 11, 14, 18; Степна, 1; Чабанская, 3, 5-8, 10-13, 15, 17-18, 20-22, 24-25, 28, 30-33, 35, 37-38.

Кроме этого, с 08.00 до 17.00 обесточивание будут в Докучаеве по адресам: Виталия Федитника, 1, 3-6, 6б, 7-40, 42-48, 50-51, 53-54, 56, 61, 63; Докучаивская, 1-2, 4-21, 24; Затишна, 1-7, 9-31, 33-37, 40-45, 47-51, 53-54; Защитников Украины, 1-16, 18-38, 40-41, 43-46, 48-53; Игоря Правосудько, 1-12, 14-18, 21-24, 26, 28, 30; Лисова, 1-2, 4-11; Травнева, 1-20, 22-35, 35А, 36, 38-39, 41-45, 48-49, 51-54.

