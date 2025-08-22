Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области значительно упрощает ежедневные поездки для жителей и гостей региона.

В Днепропетровской области заработала новая система оплаты за проезд в общественном транспорте, позволяющая рассчитываться карточками любого украинского банка.

Это значительно упрощает ежедневные поездки для жителей и гостей региона, ведь теперь можно полностью отказаться от наличных денег и производить платеж несколькими кликами.

Модернизация цифровой инфраструктуры сделала возможным переход на безналичные расчеты. В коммунальном транспорте установлены QR-коды, работающие через специальное мобильное приложение «Дніпро». Пассажиру достаточно просканировать код и подтвердить оплату – билет будет действителен сразу.

Как рассказал заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков, первые шаги по внедрению безналичного платежа город сделал еще в 2017 году. Тогда технологию тестировали, а жители только привыкали к QR-кодам. Со временем доля таких оплат выросла примерно до 20%.

Однако с весны во всем коммунальном транспорте действуют исключительно QR-коды, интегрированные с приложением «Днепр». В городском совете отмечают, что новая система делает плату прозрачнее: средства легко контролировать, а риски злоупотреблений сводятся к минимуму. К тому же, теперь неважно, клиентом какого банка является пассажир — платить проезд может каждый.

Заместитель директора КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города" Роман Ростовский уточнил, что главной целью было создание удобных и понятных условий для любого пользователя: "Каждый пассажир должен иметь возможность приобрести билет так, как ему удобно".

Загрузить приложение несложно: оно доступно в AppStore и Google Play. После установки нужно пройти быструю авторизацию по телефону — и уже через несколько секунд пользователь получает доступ ко всем функциям сервиса.

В августе платить за проезд по телефону теперь можно также в автобусах 6К и 9К, которые запустили на время ремонта трамвайных путей на Старом мосту.

