Синоптики сделали прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 29 августа.

Синоптики составили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 29 августа . Начнется все с жаркой поры. В пятницу 22 числа: пора будет ясной, только вечером на небе появятся облака. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +32°C.

В субботу, 23.08: станет прохладнее, воздух прогреется до +25°C. На протяжении всего дня в городе будет держаться пасмурная пора. Днем пойдет очень сильный дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен утихнуть.

Воскресенье, 24.08: небосвод станет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температурные колебания от +16 до +23°C.

Понедельник, 25 августа: ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+24°C.

Во вторник, 26.08: облака, которые появятся днем, продержатся недолго, дальше будет ясно. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +15…+25°C.

Среда, 27.08: утро в городе станет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без дождей. Температура будет колебаться от +16 до +27°C. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.

В четверг 28.08: несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер обещает быть безоблачным. Без осадков. Температурные показатели от +17 до +26°C. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 29 августа обещает, что будет держаться теплое и засушливое время.

