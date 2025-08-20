Метеорологи подготовили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 28 августа, которое будет полезно знать для местных жителей.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 28 августа предусматривает некоторые сюрпризы, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте Sinoptik.ua, прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 28 августа, показывает, что в четверг и пятницу, 21.08 и 22.08, день начнется с прохладного утра около +16 градусов, днем температура поднимется до +30-32, а вечер порадует ясным небом.

В субботу, 23:08, днем возможен сильный дождь с грозой, однако ближе к вечеру осадки стихнут и небо прояснится. Утро и вечер будут спокойнее, с температурой около +18. Воскресенье, 24:08, принесет ясное небо и +21 градус. Осадков не предполагается.

25:08 день встретит харьковчан утренним дождем, однако днем и вечером осадки прекратятся, и облачность рассеется. Температура будет колебаться от +12 до +21. Со вторника по четверг, 26.08, 27.08 и 28.08, будет в основном облачно с небольшими прояснениями.

Столбик термометра будет показывать +22-23, а ночи станут все прохладнее (+11-13). В этот период ожидается умеренный ветер и переменная влажность.

Синоптики советуют местным жителям учитывать прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 28 августа, чтобы быть готовыми к вызовам, которые несет нам постепенный приход осени.

Вечерние часы почти каждый день будут самыми приятными для прогулок, поскольку ясное небо и умеренная температура создают комфортные условия. Днем иногда следует ожидать кратковременных изменений, особенно на выходных. В общем период будет типичным для последних августовских дней.

