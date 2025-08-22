Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий, многие структуры отвечают за обеспечение бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области.

Следует знать, где украинцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области и что для этого нужно сделать, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины раскрыла, где искать и как получить дом.

Больше информации о возможностях размещения переселенцев сегодня можно найти на онлайн-платформе «Там, де вас чекають». Этот ресурс создан специально для внутренне перемещенных лиц, чтобы они могли быстро сориентироваться в вариантах временного убежища. На сайте доступны следующие данные:

количество действующих приютов в том или ином регионе Украины;

количество свободных мест, где готовы принять новых жителей;

контактные телефоны центров размещения в каждой области;

дополнительные сведения об условиях проживания, которые помогают переселенцам сделать правильный выбор.

Кроме этого ресурса, государство разработало специальный сервис «Прихисток», позволяющий найти бесплатное жилье для ВПЛ по всей территории Украины.

Чтобы воспользоваться возможностями этой платформы, выполните несколько простых шагов:

войти на официальный сайт сервиса;

нажать кнопку «Найти жилье»;

выбрать страну "Украина";

определить регион, где планируете поселиться;

ввести информацию о количестве лиц и составе семьи;

просмотреть список предлагаемых объявлений;

связаться с владельцами дома для уточнения деталей.

Отдельно стоит упомянуть и еще один полезный инструмент — волонтерский сервис «Допомагай», который действует по схожему принципу. Его создали активисты и общественные инициативы, и он также помогает находить убежище в разных уголках страны.

Важную поддержку внутри перемещенным лицам оказывают органы власти на местах. В частности, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляют:

областные военные администрации;

органы местного самоуправления

Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий, именно эти структуры отвечают за обеспечение переселенцев социальным домом в так называемых местах компактного поселения, сокращен МКП. Это специально обустроенные дома или общежития, где проживают несколько семей переселенцев одновременно, имея возможность получить базовые условия проживания.

Чтобы поселиться в таком месте, украинцы должны заранее сообщить свое желание получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области. Это можно сделать в несколько способов:

обратиться к ответственным лицам еще во время эвакуации;

сообщить гуманитарный штаб сразу по прибытии в новый населенный пункт;

или же выйти на контакт с местными властями с помощью специальных горячих линий, работающих в каждом регионе.

