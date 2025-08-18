Новый график движения поездов из Киева вводится для часто путешествующих пассажиров.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов из Киева из-за увеличенного спроса на путешествия в осенний период, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С целью увеличения количества мест для пассажиров и создания дополнительных возможностей для удобных поездок, Укрзализныця назначает курсирование поезда №222/221. Дополнительный рейс будет выполняться в период с 3 по 29 сентября включительно по нечетным числам.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

Отправление из столицы в 07:57. Прибытие в Полтаву запланировано на 12:39.

Обратный рейс из Полтавы пройдет в 14:59 с прибытием в столицу в 20:10.

Обращаем внимание пассажиров, что в Полтаве экспресс будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала. Это важный нюанс, с которым следует учитывать при планировании путешествия.

Маршрут и остановки

По пути следования состава будет осуществлять остановки в следующих населенных пунктах: Гребенка, Лубны, Миргород. Это позволит большему числу путешественников воспользоваться новым маршрутом для поездок по делам или с целью отдыха.

Подвижный состав и условия путешествия

В состав поезда включены как купейные, так и плацкартные вагоны. Они специально адаптированы под дневной формат поездки: сиденья обустроены в соответствии с классом вагона, что обеспечивает удобство и комфорт на протяжении нескольких путешествий.

Приобретение билетов

Билеты на экспресс №222/221 Киев – Полтава доступны для бронирования и продажи. Пассажиры могут купить их как онлайн через официальные электронные сервисы, так и в кассах вокзалов.

