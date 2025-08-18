Работа для пенсионеров в Харькове найдется на разных должностях, где платят достойную зарплату.

Работа для пенсионеров в Харькове становится все более актуальной, к счастью, работодатели предлагают должности для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается на должность автослесарь-моторист, оплачиваемый зарплатой в размере от 35 тысяч гривен.

Требования к кандидату: знание устройства автомобиля, автозапчастей и агрегатов; опыт работы на СТО или ремонтном цехе;

среднее профессиональное образование; навыки проведения диагностики, усердие, внимательность и уверенный пользователь ПК и навыки компьютерной диагностики.

Обязанности: предварительная диагностика неисправностей автомобиля; выявление дефектов; снятие и установка агрегатов; выполнение слесарных и сварочных работ разной сложности; использование слесарного инструмента и общего пользования при назначении.

Также работа для пенсионеров в Харькове найдется для повара в торговой сети. Компания NOVUS - современная торговая сеть Украины с международным опытом и европейским качеством приглашает в свою команду. Зарплата работника в должности составляет от 22 до 25 тысяч гривен.

Требования к кандидату : активный и коммуникабельный; имеет опыт работы с продуктами питания (будет преимуществом); ответственный и внимательный.

Обязанности в должности: работать на определенном процессе в цехе; оформлять производимую продукцию для выдачи ее на витрину; контролировать качество продукции и сроки годности; работать с профессиональным оборудованием и инвентарем; поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

График : 7/7 с 7:00-19:00 (1 час обеденного перерыва).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: в каких случаях возможно повторное оказание помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.