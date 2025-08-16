Традиционно государство оказывает разовую денежную помощь в Киевской области для пенсионеров и других категорий украинцев.

В августе 2025 года часть пенсионеров получит денежную помощь в Киевской области, приуроченную ко Дню Независимости Украины, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли детали.

Традиционно государство предоставляет разовые выплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, защищал его с оружием в руках, ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от нацистских преследований.

Право на денежную помощь для пенсионеров в Киевской области имеют:

лица с особыми заслугами перед государством;

участники боевых действий, в том числе пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, лиц с утратой трудоспособности в результате войны и участников боевых действий, если вдова или вдовец не вступили в повторный брак;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания;

граждане с инвалидностью, наступившие по болезни или трудовому увечью;

участники войны, вынужденные на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага.

Согласно постановлению Правительства от 29 апреля 2025 г. № 486, размер денежной помощи в Киевской области составляет:

участникам боевых действий - 1000 грн;

лицам с инвалидностью в результате I группы — 3100 грн;

лицам с инвалидностью в результате II группы — 2900 грн;

лицам с инвалидностью из-за боевых действий III группы - 2700 грн;

лицам с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;

членам семей погибших и супругам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, — 650 гривен.

Большинство граждан получит эти средства автоматически.

В частности, пенсионерам, состоящим на учете в Пенсионном фонде, выплаты начисляются без дополнительных заявлений. Для военнослужащих, работников правоохранительных органов и силовых структур необходимые данные представляют соответствующие учреждения.

Те, кто имеет право на выплату, но не является пенсионером и не находится на службе или официальной работе, должны лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Информацию для назначения выплаты следует предоставить до 1 августа , а в случае задержки – до 1 октября. Если средства не были получены до этой даты, последний шанс подать заявление на помощь — до 1 ноября.

