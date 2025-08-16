График отключения газа в Прикарпатье с 19 по 21 августа позволит потребителям заранее подготовиться к временным неудобствам.

График отключения газа в Прикарпатье с 19 по 21 августа охватит более двух десятков населенных пунктов, сообщает Politeka.

Информацию предоставляют в Бурштынском городском совете и Верхнянской общине.

Причина – ремонтно-профилактические мероприятия по подготовке газотранспортной системы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

С 08:00 19 августа до 16:00 21 числа без газоснабжения останутся жители Бурштына, Выговки, Демьянова, Куничей, Насташиного, Нового Мартынова, Старого Мартынова, Тенетников, Рождественского, Бовшева, Заднестрянская, Демешковцев, Немшинов, Загорье, Кукольников, Хохонова, Детятина, Яблонева и Набережной.

Жителей просят на период выполнения работ перекрыть краны перед газовыми приборами.

Отдельно сообщается об отключении в селах Верхнянского общества. В Неговцах и Гуменове 363 абонента останутся без газа из-за испытаний газопровода.

Подачу прекратят в 08:00 19 августа, а возобновление запланировано к 17:00 на следующий день, 20 числа.

По информации местных властей, такие меры необходимы для обеспечения безопасной и стабильной работы системы в холодный сезон. График отключения газа в Прикарпатье с 19 по 21 августа позволит потребителям заранее подготовиться к временным неудобствам и спланировать пользование бытовыми приборами.

