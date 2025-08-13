Названы условия участия в программе гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется от благотворительной организации "Каритас" на ремонт поврежденного от устройств рф жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Целью этой инициативы является помощь семействам, чьи дома были повреждены, но остаются пригодными для проживания. В рамках проекта предусмотрено выполнение семидесяти ремонтов.

География реализации проекта охватывает Николаевский район, за исключением Куцурубской и Очаковской общин с учетом рисков безопасности. Подробный список общин можно найти на официальном ресурсе децентрализации Украины.

Условия участия в программе гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области:

жилье должно быть повреждено после 24 февраля 2022;

дом должен быть пригодным для проживания, то есть повреждения не являются критическими;

заявители потеряли основной источник дохода или их доход составляет менее 6318 гривен на одного человека в семействам.

Виды ремонтных работ, покрывающих проект, касаются так называемого теплового контура жилья – замена или ремонт окон, дверей, а также восстановление кровли.

Подать заявку могут семьи, относящиеся к одной или нескольким категориям уязвимости:

одинокая мать, отец или опекун ребенка или детей младше 18 лет;

беременная женщина или мать с ребенком до 3 лет;

многодетная семья, где воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей;

в составе семьи есть человек с инвалидностью или тяжелым или хроническим заболеванием;

одинокий человек в возрасте от 55 лет и старше или домохозяйство, состоящее из одного-двух пожилых людей без поддержки со стороны родных.

Перечень документов, которые нужно подготовить для участия :

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справка МСЭК, удостоверение многодетной семьи, медицинские справки и т.п.);

акт, подтверждающий повреждение дома;

документ, удостоверяющий право собственности на дом;

справка о доходах всех членов домохозяйства.

Важные замечания относительно гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области:

подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи;

программа не покрывает восстановление полностью разрушенного жилья и не предусматривает денежных выплат;

оценку состояния и повреждений дома будут проводить инженеры благотворительного фонда непосредственно на месте.

Перед подачей документов нужно заполнить форму регистрации. Этот проект является шансом для пострадавших от войны семей получить необходимую поддержку для восстановления своего жилья и возвращения к более комфортным и безопасным условиям жизни.

