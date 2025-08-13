Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе обязательно нужно иметь при себе оригиналы документов на каждого члена семьи.

Волонтерский центр «Гостинна хата» объявил о раздаче бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Телеграмм-канале организации.

Волонтерский центр «Гостинна хата» в городе продолжает оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, в том числе переселенцам из Бахмутской общины. Получить Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе могут семьи, имеющие справки переселенцев, выданные именно в городе. Участие в программе не предусматривает никаких дополнительных категорий — помощь доступна каждому, кто отвечает этим критериям.

Для жителей, вынужденных выехать из Бахмутской общины, в центре организована отдельная очередь. Она будет действовать до 14 августа 2025 (со вторника по четверг). В эти дни можно обратиться за продуктовым набором в период с 09:00 до 15:00 . Обращаем внимание, что с 12.30 до 13.00 у работников предусмотрен перерыв.

Место выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе: улица Водопроводная, дом 13.

Для получения набора обязательно нужно иметь при себе подлинники документов на каждого члена семьи. Напоминаем, что гуманитарную помощь не оказывают лицам, которые уже получали поддержку в этом центре в июне или июле 2025 года.

Эта инициатива направлена на поддержку оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах переселенцев и призвана обеспечить их наиболее необходимыми продуктами питания.

Подчеркнем, важно помнить, что продовольственный набор можно получить только один раз. Если лицо уже воспользовалось этой поддержкой ранее, повторное обращение не допускается.

