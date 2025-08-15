Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены вновь прибывшим внутри перемещенным лицам.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве раздает украинцам благотворительный фонд "Каритас", однако стоит знать подробности и все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение транзитных бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» .

Помощь назначена вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) , которые переехали в принимающее общество не более 60 дней назад и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

Лица с инвалидностью I, II или III группы, а также люди с инвалидностью с детства.

I, II или III группы, а также люди с инвалидностью с детства. Лица с тяжелыми заболеваниями .

. Пожилые люди (60+ лет).

(60+ лет). Одинокие матери или родители , а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц.

, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц. Многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей).

(трое и более несовершеннолетних детей). Беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

или матери с детьми младше 3 лет. Домохозяйства, потерявшие источник дохода в результате войны.

Место проведения регистрации: ул. Пилипа Орлика, 20/1. Время работы пункта: с 9:00 до 18:00.

Необходимые документы для регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве:

Паспорт (оригинал).

Идентификационный код.

Справка переселенца (на срок до 30 дней).

Номер банковского счёта в формате IBAN.

Документы, подтверждающие наличие соответствующего критерия уязвимости.

Справка ОК-5 или ОК-7.

Организаторы подчеркивают, что эта помощь призвана поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Всех, кто отвечает указанным условиям, просят своевременно зарегистрироваться и подготовить необходимые документы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.