Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве раздает украинцам благотворительный фонд "Каритас", однако стоит знать подробности и все нюансы, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.
Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение транзитных бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» .
Помощь назначена вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) , которые переехали в принимающее общество не более 60 дней назад и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
- Лица с инвалидностью I, II или III группы, а также люди с инвалидностью с детства.
- Лица с тяжелыми заболеваниями.
- Пожилые люди (60+ лет).
- Одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц.
- Многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей).
- Беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.
- Домохозяйства, потерявшие источник дохода в результате войны.
Место проведения регистрации: ул. Пилипа Орлика, 20/1. Время работы пункта: с 9:00 до 18:00.
Необходимые документы для регистрации на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве:
- Паспорт (оригинал).
- Идентификационный код.
- Справка переселенца (на срок до 30 дней).
- Номер банковского счёта в формате IBAN.
- Документы, подтверждающие наличие соответствующего критерия уязвимости.
- Справка ОК-5 или ОК-7.
Организаторы подчеркивают, что эта помощь призвана поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Всех, кто отвечает указанным условиям, просят своевременно зарегистрироваться и подготовить необходимые документы.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.
Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.