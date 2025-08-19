В Николаевской области началась программа гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области теперь доступна в рамках крупного всеукраинского проекта, в который присоединились несколько благотворительных организаций, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса, гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области является частью совместной инициативы Гуманитарного фонда Украины и сети Каритас Украины.

Партнеры привлекли пять местных организаций, которые уже заработали в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Через Каритас Каменское, Кривой Рог, Запорожье и Николаев планируется выполнение малых и средних ремонтов жилья, а также обустройство и меблировка мест временного проживания. Особое внимание уделено раздаче наборов для вновь прибывших и гигиенических наборов для людей с особыми потребностями.

Кроме того, будут действовать кризисные центры, где можно получить психологическую, юридическую и финансовую поддержку. Команда Каритаса Мариуполь уже приступила к выдаче наборов для эвакуированных и транзитных гигиенических комплектов. В других городах в рамках этой инициативы открылись инклюзивные центры, где будут работать специалисты разных сфер.

А в Николаеве и Кривом Роге гуманитарная помощь для пенсионеров и других категорий представлена домашней опекой, а также телемедицины. В отдельных направлениях предусмотрено предоставление горячих обедов.

Кроме этого, в нашем областном центре и в некоторых других городах обустроены просторы, дружественные с детьми, что станет дополнительной поддержкой для семей, в которых проживают внуки. Продолжительность программы определена с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Участники провели первую встречу и определили конкретные этапы работы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.