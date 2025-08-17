Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для уязвимых категорий населения.

Благотворительная организация начала обновление карты потребностей в рамках программы гуманитарной помощи для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области организуется международным благотворительным фондом "Восстановить линию жизни". По сообщению прессслужбы фонда, именно благодаря обновлению карты потребностей удастся лучше реагировать на происходящие очень быстро изменения.

Проект включает не только наш регион, но и Запорожский и Донецкий. Цель этого масштабного обновления состоит в том, чтобы оказать поддержку общинам, живущим в непосредственной близости к линии фронта и ежедневно сталкивающимся с вызовами, изменяющимися в режиме реального времени.

Фонд призывает всех желающих присоединиться к инициативе, заполнив специальную анкету . Это поможет собрать свежую, актуальную информацию о недостающем: от самых необходимых продуктов и медикаментов до средств гигиены или поддержки социальной инфраструктуры.

Анкета открыта для широкого круга заявителей. Среди них представители местной власти, старосты сельских и поселковых общин, координаторы волонтерских движений, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, активисты и просто жители, хорошо разбирающиеся в проблемах своего населенного пункта.

Анкета доступна и для отдельных домохозяйств или людей, которые обращаются самостоятельно за гуманитарной помощью для пенсионеров в Днепропетровской области.

