Денежная помощь в Кривом Роге предназначена для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и отвечает определенным критериям.

Вынужденные переселенцы, которые сейчас снимают жилье в Кривом Роге и районе, могут воспользоваться программой благотворительного фонда и получить денежную помощь , сообщает Politeka.

Как информируют в Зеленодольской территориальной общине, денежная помощь в Кривом Роге от благотворительного фонда «Каритас» предоставляется семьям, снимающим жилье в городе и районе, если они отвечают определенным условиям.

Это могут быть люди, приехавшие с временно оккупированных территорий или из местностей, где продолжаются боевые действия, причем сделали это не позднее 30 дней назад. Также денежная помощь в Кривом Роге предоставляется тем, кто вынужден был покинуть школы или детские сады, где временно проживал, из-за подготовки помещений к новому учебному году.

Отдельная категория – жители общежитий. Финансовая поддержка рассчитана на шесть месяцев, что дает семье время на адаптацию и поиск стабильного источника дохода.

К основным категориям уязвимых лиц, которые могут претендовать на выплаты, относятся беременные женщины и матери, кормящие младенцев до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие родители и опекуны, люди с инвалидностью первой или второй группы, тяжелобольные, а также одинокие пожилые люди от 1 до 10 лет.

Для получения консультаций и уточнения необходимых документов можно звонить по телефонам 067-280-94-59 или 067-454-27-22 по будням с 10:00 до 16:00.

Напомним, что отдельно от этого внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на государственную субсидию для аренды жилья, если расходы на него превышают двадцать процентов их общего дохода.

Программа предусматривает компенсацию части стоимости аренды, и воспользоваться ею может любой переселенец, отвечающий установленным требованиям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.