Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области реализуется в рамках нового проекта благотворительной сети "Каритас Украины" совместно с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.
Как информируют на официальном сайте организации, к инициативе присоединились пять местных организаций «Каритаса».
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области является частью масштабного плана, охватывающего сразу несколько регионов. Организаторы подчеркивают, что этот проект отличается от других своим объемом и разнообразием видов поддержки.
Кроме Николаевской области гуманитарная помощь для пенсионеров и других категорий людей будет поступать и в Днепропетровской и Запорожской. Местные команды будут работать по нескольким направлениям.
Через ячейки в Каменском, Кривом Роге, Запорожье и «Каритас Николаев» предусмотрено проведение малых и средних ремонтов жилья, восстановление и обустройство мест временного проживания.
Также планируется передача наборов для прибывших и специальных гигиенических комплектов для людей с особыми потребностями. В кризисных центрах будут предоставляться юридические консультации, психологическая поддержка и денежные выплаты.
Команда «Каритаса Мариуполь» будет обеспечивать эвакуированных транзитными гигиеническими наборами и продуктовыми пакетами для тех, кто вынужден был покинуть дом.
Кроме этого, в нескольких городах, в том числе и в Николаеве, будут работать просторы, дружественные с детьми, где малыши смогут получить поддержку и безопасный отдых. Продлится эта инициатива с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.
