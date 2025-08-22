В Николаевской области началась важная программа гкманитарной помощи для пенсионеров и других наиболее уязвимых категорий людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области реализуется в рамках нового проекта благотворительной сети "Каритас Украины" совместно с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте организации, к инициативе присоединились пять местных организаций «Каритаса».

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области является частью масштабного плана, охватывающего сразу несколько регионов. Организаторы подчеркивают, что этот проект отличается от других своим объемом и разнообразием видов поддержки.

Кроме Николаевской области гуманитарная помощь для пенсионеров и других категорий людей будет поступать и в Днепропетровской и Запорожской. Местные команды будут работать по нескольким направлениям.

Через ячейки в Каменском, Кривом Роге, Запорожье и «Каритас Николаев» предусмотрено проведение малых и средних ремонтов жилья, восстановление и обустройство мест временного проживания.

Также планируется передача наборов для прибывших и специальных гигиенических комплектов для людей с особыми потребностями. В кризисных центрах будут предоставляться юридические консультации, психологическая поддержка и денежные выплаты.

Команда «Каритаса Мариуполь» будет обеспечивать эвакуированных транзитными гигиеническими наборами и продуктовыми пакетами для тех, кто вынужден был покинуть дом.

Кроме этого, в нескольких городах, в том числе и в Николаеве, будут работать просторы, дружественные с детьми, где малыши смогут получить поддержку и безопасный отдых. Продлится эта инициатива с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

