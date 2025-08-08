Подорожание мяса в Полтаве подтверждается данными нескольких торговых сетей, а также согласно информации портала Минфин, передает Politeka.

Портал публикует текущие изменения на рынке, включая стоимость популярных мясных позиций.

Средняя цена свиной грудки сейчас составляет 215,20 гривен за один килограмм. В магазинах Novus эта позиция стоит 199,00, Metro – 207,90, Auchan – 215,89, а Megamarket – 238,00. В прошлом месяце показатель составил 212,95. В июле выявлен рост — на 2,25.

Ценники на куриное филе также претерпели изменения. В начале июля средний уровень был 224,03 гривны за килограмм, а в конце - 234,05. В Novus продукт предлагают по 229,00, в Megamarket – 239,10. Средний июльский показатель составил 224,49 грн.

В сети "Сільпо" установлены следующие цены: грудинка охлажденная (100 г) - 19,90 грн, голень Пирзола в специях (100 г) - 17,81 грн.

Подорожание мяса в Полтаве охватывает широкий спектр – от базовых вариантов до более дорогих товаров. Ценовая динамика демонстрирует постепенное повышение за месяц, что отражено в предоставленных данных.

К слову, жителям Полтавы также сообщалось о том, что они могут получить продукты бесплатно. Их предоставляет благотворительный фонд "Каритас" в рамках инициативы "Реагирование на чрезвычайные ситуации".

Программа ориентирована на переселенцев, которые вынуждены были покинуть дома из-за полномасштабного вторжения в 2022 году и находятся в Полтавском регионе. Оказанная помощь включает в себя несколько направлений: гуманитарную, социальную, правовую, а также психологическую помощь.

