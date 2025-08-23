Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области становится спасательным кругом для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области охватит ряд важных направлений, направленных на облегчение жизни пожилых людей и всех, кто пострадал в результате войны, сообщает Politeka.

Новый проект уже стартовал и реализуется совместно с Гуманитарным фондом для Украины и благотворительной сетью Каритас .

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает участие пяти местных организаций Каритаса, работающих в разных регионах. Основное внимание сосредоточено на трех регионах: Днепропетровщине, Запорожщине и Николаевщине.

Проект охватывает широкий спектр услуг. Гуманитарная помощь пенсионерам в Николаевской области предусматривает, в частности, небольшие и средние ремонты жилья, а также обустройство мест временного проживания.

Простыми словами, в этих помещениях будут делать все необходимое, чтобы там можно было жить: чинить стены, вставлять окна, доставлять кровати и другую мебель.

Еще один блок предусматривает раздачу наборов для вновь прибывших, а также специальных гигиенических комплектов для людей с особыми потребностями. Будут также работать кризисные центры, в которых будут оказывать юридическую, психологическую и денежную поддержку.

В Кривом Роге и в Запорожье будут действовать инклюзивные пространства. Там людям с разными потребностями помогут социальные работники и консультанты. Через Каритас Николаев и Каритас Кривой Рог можно будет получить услуги домашней опеки и телемедицинские консультации.

В этих центрах малыши смогут играть, учиться и просто проводить время в безопасной и комфортной среде. Все организации, задействованные в проекте, уже провели начальную встречу. Команды готовы к работе. Продолжительность программы - с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

