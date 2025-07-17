В результате атаки РФ были введены временные ограничения движения транспорта в Днепре.

Ограничение движения транспорта в Днепре ввели из-за масштабных обстрелов со стороны россии, однако стоит знать, какие дороги перекрыли, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

В ночь на 17 июля город Днепр подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов — над населенным пунктом были зафиксированы удары дронов-камикадзе типа «шахед» В результате атаки в городе были введены временные ограничения.

В частности, для обеспечения безопасности граждан и стабилизации ситуации, перекрыты дороги для грузового и частного автотранспорта на улице Днепросталовской. Временное ограничение движения транспорта в Днепре касается только частных и большегрузных средств передвижения — общественное продолжает курсировать в обычном режиме.

Жителям и водителям, которые планируют передвижение в жилой массив Северный или из него, советуют выбирать альтернативный маршрут.

Городские пассажирские автобусы, несмотря на ограничение движения транспорта в Днепре, работают без изменений – все маршруты осуществляются по обычному графику и схеме передвижения. Городские власти призывают граждан оставаться бдительными, следовать указаниям экстренных служб и следить за официальными сообщениями об изменениях в организации дорожного движения.

Кроме того, в связи с завершением реконструкции посадочной платформы на остановочном пункте 207-й км назначена одноминутная остановка (без изменения расписания) следующим пригородным поездам: № 6110; №6122; №6124/6123; №6130; №6280; №7202; №7206.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: что стоит знать о процессе выдачи.

Також Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: украинцам облегчат поиск дома, какое нововведение готовится.