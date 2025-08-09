Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется общественной организацией "Общее дело для людей", сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на странице организации в Инстаграме.

Общественная организация «Общее дело для людей» со вдохновением сообщает о старте нового масштабного проекта, направленного на гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области. Этот проект реализуется в партнерстве с международной организацией GER и при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Его главная цель — всесторонняя помощь пострадавшему в результате боевых действий населению и восстановление ключевой инфраструктуры, необходимой для жизни и безопасности.

Одним из приоритетных направлений является восстановление поврежденного жилья. Команды уже работают в общинах, наиболее пострадавших, в частности в Дергачевской и Малоданиловской. Специалисты на местах оценивают состояние зданий, получивших легкие или средние повреждения, и определяют, какие работы нужны в первую очередь. Это делают для того, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои дома и снова почувствовать тепло и безопасность.

Отдельный компонент проекта – поддержка медицинской сферы, в частности Дергачевской центральной больницы. Это единственное круглосуточное заведение здравоохранения в регионе, обслуживающее тысячи жителей. Там будут помогать в ремонте, обустройстве помещений, а также будут обеспечивать условия для инклюзивного доступа к медицинским услугам для всех нуждающихся.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько ключевых сфер поддержки: жилье, доступ к питьевой воде и здравоохранение. Он направлен на обеспечение базовых потребностей самых уязвимых категорий населения, проживающих в прифронтовых районах и ежедневно сталкивающихся с вызовами, которые создает война.

