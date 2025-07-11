Жилье для переселенцев в Черкассах найти сложно, поэтому в Украине начали внедрять новый проект, который должен облегчить этот процесс.

Правительство Украины запускает масштабную инициативу, которая позволит переселенцам самостоятельно выбирать жилье в Черкассах , прошедшее официальную проверку, сообщает Politeka.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета" , речь идет не только о общежитиях, но и о санаториях и даже базах отдыха. Согласно плану, уже в ближайшие месяцы ВПЛ смогут воспользоваться новым реестром и подобрать себе жилье для переселенцев в Черкассах.

Все существующее жилье для переселенцев в Черкассах, как и в других регионах, должно пройти четкую проверку. Об этом заявил Павел Фролов, возглавляющий Временную следственную комиссию Верховной Рады по защите прав ВПЛ.

Он пояснил, что в настоящее время в Украине впервые проводится инвентаризация домов, которые могут быть предоставлены внутриперемещенным лицам на законных и прозрачных условиях.

Фролов также отметил, что в рамках этой программы создается единый государственный реестр. Каждый сможет зайти, проверить имеющиеся варианты, узнать состояние помещения, его адрес и условия.

Дополнительно правительство включает в проект к тому же возможные объекты. Это бывшие общежития, государственные или коммунальные помещения, которые можно восстановить. Собственно этим сейчас и занимаются региональные комиссии. В нашем регионе уже идет работа по осмотру зданий.

Если сооружение отвечает базовым требованиям или его можно привести в порядок без чрезмерных затрат, оно попадает в список на подготовку. По словам Фролова, разрабатывается интерактивная карта. На ней можно будет видеть убежища с фото, описанием, техническими характеристиками.

К тому же, правительство ведет активные переговоры с международными донорами. Это необходимо, чтобы часть объектов можно было восстановить при внешней финансовой поддержке.

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