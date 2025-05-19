Размер денежной помощи для пенсионеров в Сумах составляет 3600 гривен на человека ежемесячно

Денежная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется от благотворительного фонда Право на защиту и УВКБ ООН, однако следует соответствовать определенным категориям, сообщает Politeka.net.

Раскрываем подробности.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Сумах составляет 3600 гривен на человека ежемесячно. Выплаты сразу предоставляются за три месяца – то есть, каждый член семьи может получить 10 800 грн. Также помощь могут получить ВПЛ.

Заявка принимается, если семья:

не получала ранее выплаты от международных организаций;

от международных организаций; имеет среднемесячный доход менее 5400 грн на одного человека;

на одного человека; относится к уязвимым категориям населения:

- с одним из родителей и ребенком/детями в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми в возрасте от 55 лет;

- возглавляемые одинокими стариками (от 55 лет), в том числе если в семье есть дети;

- с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Заявку могут подавать и переселенцы, и уже вернувшиеся домой после эвакуации или выезда за границу.

В то же время, если вы получали денежную поддержку более трех месяцев назад и после этого вернулись к своему постоянному месту жительства, вы можете снова подать заявку при наличии признаков уязвимости.

Необходимые документы для денежной помощи в Сумах:

Для подачи заявки в пункте сбора данных необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта и т.п.);

налоговый номер (ИНН);

свидетельства о рождении детей (если есть);

номер банковской карты заявителя ( карты есть Поддержка не принимаются );

); документы, подтверждающие уязвимость (справки об инвалидности, медицинских выводах, пенсионных удостоверениях и т.п.);

личный телефонный номер для связи.

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