ПФУ отказался выплачивать 138 398 гривен пенсии в Чернигове , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Деснянского районного суда города, опубликованном 13 мая 2025 года, женщине отказали в выплате суммы, причитающейся ее покойному мужчине.

Вся история началась еще несколько лет назад. В 2021 году суд обязал управление Пенсионного фонда перечислить мужчине пенсию в Чернигове с апреля 2019 года на основании новой справки о денежном довольствии. Решение было частично исполнено, деньги перечислили, но гражданину они так и не поступили.

После его смерти жена как единственная наследница попыталась заменить сторону в исполнительном производстве, однако ей в этом отказали. Она не остановилась. Снова обратилась в Пенсионный фонд с заявлением, где требовала выплатить пенсию в Чернигове, которую должен получить ее законный муж. Но снова безрезультатно.

В письме за январь 2025 года ей сообщили об отказе. В своем новом иске гражданка просила взыскать с Пенсионного фонда сумму недополученной выплаты в полном объеме. Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что его требования подлежат удовлетворению. Так что там постановили, что ПФУ действительно обязан отдать все 138 398 гривен для вдовы.

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