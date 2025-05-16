Подорожание кофе во Львове стало заметно уже с начала мая 2025 года, особенно в сегменте молотой и зерновой продукции, сообщает Politeka.

По информации из портала Минфин и сети супермаркетов Сильпо, средняя цена на Nescafe Gold (210 г) в апреле составила 443,76 грн. В то время, как другие популярные позиции на полках львовских магазинов также демонстрируют высокую стоимость. В частности, "Рождественская" от Сильпо (200 г) продается за 234 гривны, молотая "Львовская" от "Венской" (250 г) - за 224 грн, а "Кофе Старого Львова Аттракционная" - 199 гривен.

Отдельно стоит отметить рост цен на продукцию с украинским брендом: Старого Львова Лигуминна уже стоит 244 грн за 250 г, тогда как Львовская утренняя - 219 гривен. Все цены подтверждают общий тренд, который эксперты связывают с ростом себестоимости импортируемого сырья, логистическими затратами и сезонными факторами.

Подорожание кофе во Львове побуждает потребителей обращать внимание на акции, скидки или на меньшие объемы упаковок. По текущим прогнозам, стабилизация на рынке возможна только ближе к осени, однако зависит от курса валют и глобального спроса.

Потребителям рекомендуют тщательно планировать покупки и обращать внимание на акции, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

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