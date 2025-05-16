Подорожание проезда во Львовской области объясняют ростом стоимости запчастей, горюче-смазочных материалов и необходимостью выплачивать водителям зарплату на уровне 20 тысяч гривен.

Подорожание проезда во Львовской области стало ощутимым для пассажиров уже с начала мая, сообщает Politeka.

Как информирует ZAXID.NET, стоимость билетов на пригородных и междугородних маршрутах выросла на 15–20%.

Теперь минимальная цена поездки составляет 30 гривен, в то время как на некоторых маршрутах повышение ощутимее — например, на линии Жовтанцы-Львов стоимость подскочила с 40 до 50 гривен.

По словам председателя правления «Укравтотранс-Львов» Ивана Велийко, решение о поднятии тарифов приняли большинство крупных перевозчиков региона — АТП 14631, Самборское АТП 14608, «Мера и К», АТП 14630 и другие. Они аргументируют изменения ростом стоимости запчастей, горюче-смазочных материалов, а также необходимостью выплачивать водителям среднюю заработную плату на уровне более 20 тысяч гривен — для сохранения бронирования на случай мобилизации.

Начальник управления транспорта Львовской ОВА Степан Рудницкий сообщил, что областная администрация получила 13 официальных обращений от перевозчиков по изменению тарифов.

Подорожание проезда во Львовской области, как ожидается, повлияет не только на жителей пригородных общин, но и на мобильность региона в целом. Между тем, в соцсетях все больше появляется возмущенных отзывов: жители жалуются на необоснованность новых цен и отсутствие альтернатив.

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