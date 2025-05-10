Пенсия во Львове стала предметом судебного разбирательства после того, как вдова бывшего сотрудника МВД подала заявление в Пенсионный фонд Украины.

Гражданка требовала выплаты задолженной пенсии во Львове , которая принадлежала ее мужу и которую он не успел получить из-за смерти, сообщает Politeka.

Женщина обратилась в Главное управление Пенсионного фонда в нашей области с письменным заявлением о выплате недополученной пенсии во Львове. Там говорилось, что гражданин был пенсионером МВД и погиб во время службы.

Согласно решению окружного административного суда, сумма пенсии во Львове, которую женщине следует получить, уже была определена, но ПФУ отказался выплачивать эти средства. В своем иске вдова утверждала, что она как законная наследница имеет право на эти деньги в соответствии с законом.

Ранее тот проходил службу в органах МВД и был мобилизован в армию в феврале 2022 года, где работал в должности заместителя командира роты. Он обращался в суд, чтобы произвести перерасчет, и на основании этого решения ему было определено начисление в размере 226 454 гривен.

Согласно закону, деньги, не выплаченные за жизнь пенсионера, подлежат выплате его наследникам. Однако в Пенсионном фонде объяснили, что средства для выплат должны быть выделены из государственного бюджета.

Тем временем вдова решила обратиться в суд. Она подчеркнула, что в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, денежное обеспечение должно быть выплачено в полном объеме. В результате рассмотрения дела, иск женщины был удовлетворен, а ПФУ обязали выплатить ей недополученные 226454.

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