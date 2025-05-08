Отключение воды во Львове 9 мая коснется потребителей, пользующихся услугами по ул. Хуторовка, 24, сообщает Politeka.

Львоводоканал сообщает, что с 9 по 12 мая включительно "Центр воды" временно приостановит работу в связи с плановыми техническими работами. В то же время, в этот период будет также недоступна услуга по набиранию из водомата, расположенного непосредственно в помещении центра.

Для удобства львовян другие услуги предприятия остаются в доступе. В частности, получить информацию о начислениях, передать показы счетчиков или приобрести водомеры можно будет по будням на ул. Зеленая, 64. График работы центра: с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00, в пятницу – с 8:00 до 16:00. Обратите внимание, что при воздушной тревоге обслуживание клиентов временно приостанавливается.

Потребителям советуют заранее совершить запасы. Это можно сделать, связавшись с менеджером Ириной по телефону (067) 133 88 53. А для передачи показателей и проверки состояния счетов круглосуточно работает бесплатный чат-бот "Львовводоканала" в Telegram и Viber - @vodokanal_lviv_bot.

Отключение воды во Львове 9 мая – это временная мера, необходимая для поддержки качественного сервиса. "Центр" возобновит работу уже во вторник, 13 мая, и будет ждать посетителей. Администрация просит прощения за временные неудобства и благодарит за понимание.

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