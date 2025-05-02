Синоптики поделились подробным прогнозом погоды и предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области на 3 мая 2025 года.

В региональном центре по гидрометеорологии дали свежий прогноз погоды для Харькова и области на субботу, 3 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В общем, в течение суток ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Первая опасность, ожидающая жителей региона в субботу, – это сильный юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, а днем ​​местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Вторая проблема – это продолжение ночных заморозков. И на поверхности почвы, и в воздухе местами, как предполагает прогноз погоды в Харькове и области на 3 мая, ожидаются заморозки до 0-3 градусов. Поэтому Укргидрометцентр объявил о первом (желтом) уровне опасности

При этом в целом по области температура воздуха ночью будет от +1 до +6 тепла, а днем ​​– до +18+23 градусов, пишет Politeka. В Харькове прогноз погоды на 3 мая обещает в ночные часы +1+3, а в дневные часы до +20+21.

Синоптики отмечают, что подобная метеорологическая ситуация с сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, отсутствием существенных осадков и высокими температурами сохранится в регионе и в воскресенье, 4 числа.

Уже с понедельника минимум на несколько дней снова могут прийти кратковременные дожди с грозами. При этом ветер остается достаточно сильным, а воздух теплым.

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