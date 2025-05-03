В связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Польских государственных железных дорог временно применяется новый график поездов во Львове, сообщает Politeka.
Это касается направлений Коломыя/Черновцы–Львов–Рава-Русская –Варшава, информирует Укрзализныця .
Как отмечает польский перевозчик ПКП Интерсити, поезд № 766/765 Варшава – Рава-Русская не будет курсировать с 1 по 12 мая 2025 включительно.
Укрзализныця вносит соответствующие изменения в движение своих поездов на указанный период:
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№ 863/864 Коломыя – Р.-Русская будет курсировать только до/от львовской станции.
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№ 865/866 Р-Русская – Коломыя будет отправляться со станции города Льва.
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№ 866/865 Коломыя – Р-Русская также будет направляться только в город Льва.
Для обеспечения сообщения Укрзализныця назначила временный региональный маршрут № 862 Львов – Рава-Русская, который будет ежедневно курсировать с 1 по 12 мая. Отправление из города Льва – в 18:00, остановки: Брюховичи (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибытие в Р-Русскую – 19:34.
В настоящее время сохраняется курсирование маршрута № 768/767 Варшава – Р.-Р., обслуживаемого перевозчиком SKPL.
Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и учитывать этот временный график поездов во Львове при планировании своих путешествий.
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