Укрзализныця обнародовала новый график поездов во Львове и рассказала, зачем он появился.

В связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Польских государственных железных дорог временно применяется новый график поездов во Львове, сообщает Politeka.

Это касается направлений Коломыя/Черновцы–Львов–Рава-Русская –Варшава, информирует Укрзализныця .

Как отмечает польский перевозчик ПКП Интерсити, поезд № 766/765 Варшава – Рава-Русская не будет курсировать с 1 по 12 мая 2025 включительно.

Укрзализныця вносит соответствующие изменения в движение своих поездов на указанный период:

№ 863/864 Коломыя – Р.-Русская будет курсировать только до/от львовской станции.

№ 865/866 Р-Русская – Коломыя будет отправляться со станции города Льва.

№ 866/865 Коломыя – Р-Русская также будет направляться только в город Льва.

Для обеспечения сообщения Укрзализныця назначила временный региональный маршрут № 862 Львов – Рава-Русская, который будет ежедневно курсировать с 1 по 12 мая. Отправление из города Льва – в 18:00, остановки: Брюховичи (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибытие в Р-Русскую – 19:34.

В настоящее время сохраняется курсирование маршрута № 768/767 Варшава – Р.-Р., обслуживаемого перевозчиком SKPL.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и учитывать этот временный график поездов во Львове при планировании своих путешествий.

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