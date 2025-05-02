Відключення води у Львові 2 травня сталося через аварії на тепломережах та ремонтні роботи.

Тимчасове відключення води у Львові 2 травня сталося через аварійну ситуацію та проведення термінових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

За інформацією комунального підприємства, йдеться про масштабне усунення пошкоджень на магістральній тепломережі, а також аварійні ремонти трубопроводів у кількох районах міста.

У зв’язку з цим частина львів’ян тимчасово залишилась без водопостачання.Це стосується ряду житлових будинків, розташованих за конкретними адресами, які були включені до переліку обмежень:

Виговського І буд. 25, 31, 33, 33а, 35;

Караджича В буд. 13;

Любінська буд. 102, 104;

Мисливська 15, 27, 29.

За цими адресами обмежили постачання гарячої води, проте незручності обіцяють усунути о 18 годині вечора. Також відключення води у Львові 2 травня зачепили вулицю Низинну буд. 52 - там не буде холодної та гарячої води до 17 години.

Крім цього гаряче водопостачання зникло до 3 травня 18 години за адресами:

Вашингтона Дж: 5, 6, 7а, 11, 13, 15, 17, 21;

Зелена: 115ж;

Пасічна: 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 102, 104;

Шафарика П: 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 14, 14а, 15, 16, 17.

Зазначимо, що відповідно до постанови НКРЕКП, для КП «Львівводоканал» досі діють тарифи, встановлені ще у лютому 2022 року. Таким чином, для львів’ян вартість послуг залишається незмінною:

централізоване холодне водопостачання — 16,032 грн/м³;

централізоване водовідведення — 8,484 грн/м³.

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