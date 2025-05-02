Отключение воды во Львове 2 мая произошло из-за аварий на теплосетях и ремонтных работ.

Временное отключение воды во Львове 2 мая произошло из-за аварийной ситуации и проведения срочных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

По информации коммунального предприятия , речь идет о масштабном устранении повреждений на магистральной теплосети, а также аварийных ремонтах трубопроводов в нескольких районах города.

В этой связи часть львовян временно осталась без водоснабжения. Это касается ряда жилых домов, расположенных по конкретным адресам, включенным в перечень ограничений:

Выговского 25, 31, 33, 33а, 35;

Караджича 13;

Любинский. 102, 104;

Мыслывськый 15, 27, 29.

По этим адресам ограничили поставки горячей, однако неудобства обещают устранить в 18 часов вечера. Также отключение воды во Львове 2 мая затронули улицу Низинный дом. 52 – там не будет холодной и горячей воды до 17 часов.

Кроме этого горячее водоснабжение исчезло к 3 мая 18 часов по адресам:

Вашингтона Дж: 5, 6, 7а, 11, 13, 15, 17, 21;

Зеленый: 115 г;

Пасечно: 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 102, 104;

Сафари П: 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 14, 14а, 15, 16, 17.

Отметим, что согласно постановлению НКРЭКУ для КП «Львовводоканал» до сих пор действуют тарифы, установленные еще в феврале 2022 года. Таким образом, для львовян стоимость услуг остается неизменной:

централизованное холодное водоснабжение - 16,032 грн/м³;

централизованный водоотвод - 8,484 грн/м³.

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