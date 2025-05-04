Денежное пособие для пенсионеров в Харькове доступно для получения, если вы отвечаете критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове, а также в других городах станет важной поддержкой для многих семей, сообщает Politeka.

Предоставляет ее БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН.

Сумма пособия составляет 3 600 грн. на человека, покрывающего три месяца, то есть общая сумма на каждого члена домохозяйства составляет 10 800 грн. Заявки могут подать семьи, у которых доход на одного человека менее 5 400 грн, а также те, кто относится к категориям уязвимости, таких как семьи с детьми до 18 лет, одинокие пожилые люди, семьи с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Для того чтобы получить помощь, необходимо подать заявление в пункт сбора данных. Заявки принимаются от лиц, не получавших поддержки от международных организаций раньше, или от тех, кто уже получал ее, но с момента выплат прошло более трех месяцев. Важным условием является предоставление ряда документов, среди которых паспорт, ИНН, свидетельство о рождении детей (если есть), а также документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

После подачи заявления денежную помощь для пенсионеров в Харькове перечисляют на банковский счет главы домохозяйства через финансовое учреждение Rapyd или Western Union.

Не медлите и обращайтесь, если вы подпадаете под одну из вышеперечисленных категорий, чтобы получить необходимую поддержку.

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