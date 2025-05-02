Узнайте, какой будет погода в Одессе в субботу, 3 мая 2025 — синоптики подготовили актуальный прогноз.

В Одессе 3 мая ожидается комфортная погода без осадков с легким потеплением, сообщает Politeka.

Утреннее небо порадует ясностью, в Одессе будет ясная погода.

Температура воздуха днем ​​достигнет +18°C, а ближе к вечеру немного снизится до +16°C. Ветер преимущественно южного направления, со скоростью до 5,7 м/с.

В течение суток осадки не прогнозируются. Атмосферное давление останется стабильным, но метеочувствительные лица могут ощутить незначительные изменения.

Уровень влажности будет средним, а ультрафиолетовый индекс – в пределах нормы.

Геомагнитная обстановка стабильна, что положительно повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Такие погодные условия идеальны для отдыха под открытым небом, прогулок по городу или активного досуга.

Синоптики отмечают, что май в Одессе может поразить весенними контрастами.

По данным Укргидрометцентра, средние майские температуры в Украине ожидаются на 1,5–2°C выше нормы — днем ​​в пределах +15…+19°C.

На юге страны, в частности в регионе, прогнозируют еще более комфортные температурные показатели — от +21 до +24°C, а в отдельные теплые дни возможно и повышение.

Следует помнить, что май отличается изменчивостью: возможны как теплые волны, так и непродолжительные похолодания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены