Подорожание продуктов в Запорожье уже стало привычным явлением для местных жителей, вынужденных тратить все больше и больше.

Подорожание продуктов в Запорожье остается ощутимым, хотя и не столь стремительным, как в предыдущие месяцы, сообщает Politeka.

Как информирует "Главред", эксперты аграрного рынка говорят, что некоторые категории товаров могут даже подешеветь. Но, как обычно, все зависит от ряда факторов, от погоды до стоимости топлива. Поэтому подорожание продуктов в Запорожье не отходит на дальний план.

В апреле, как отмечают в Институте аграрной экономики, больше прибавила в цене свинина. Подбрюшина, ребра, лопатка и особенно ошейок выросли почти на десять процентов. Это было ожидаемо, ведь блюда из мяса традиционно занимают центральное место на пасхальном столе.

По прогнозам ученых, в мае возможно снижение ценников на говядину и свинину. Речь идет не о резком падении, а скорее о легком убывании в пределах трех процентов. Однако открытие сезона пикников может внести свои коррективы.

Кроме мяса, ценники овощных прилавков также ожидают перемен. На формирование стоимости влияют логистика, расходы на хранение, электроэнергию для промышленных потребителей и тарифы на топливо. Несмотря на это, в мае возможно небольшое падение ценников на капусту и морковь. Все остальное, вероятно, стоит ожидать ценовое повышение.

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