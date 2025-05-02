Если вы ищете работу для пенсионеров во Львове, есть немало вакансий, которые могут вам подойти.

Работа для пенсионеров во Львове становится все доступнее и разнообразнее, с возможностью работать по гибкому графику или частичной занятости, сообщает Politeka.

Первая вакансия — работа дворником в жилом комплексе на ул. Б. Хмельницкого, 207 (район АС-2). График работы с 9:00 до 13:00, а зарплата составляет 12000 грн на руки. Это хорошая возможность для тех, кто желает неполный рабочий день.

Следующее предложение – вакансия помощника офиса во Львове (Франковский район). Предполагается гибкий график, а зарплата варьируется от 22000 до 25000 грн в месяц. Это отличный вариант для тех, кто имеет амбиции и хочет зарабатывать, получая комфортные условия для развития.

Также доступна вакансия менеджера по продажам в компании «Растение Карпат». Работать нужно удаленно, с гибким графиком, подходящим для студентов, мам в декрете, а также для пенсионеров. В компании предлагают конкурентную зарплату (8 000 – 25 000 грн), систему бонусов и возможность карьерного роста. Эта вакансия идеальна для тех, кто хочет работать из дома и развивать свои профессиональные навыки.

Благодаря таким вариантам, у пенсионеров есть возможность продолжать работать и зарабатывать, а также улучшать качество своей жизни.

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