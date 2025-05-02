Новый график поездов в Днепре станет актуальным для жителей и гостей города в летнее время.

С этого года мая стартует новый график поездов по Днепру, сообщает Politeka.

Об этом информируют на сайте "Укрзализныци".

Речь идет о летней производственной практике для 600 юных железнодорожников, которые начнут карьеру на местной детской железной дороге. Уже 4 мая рельсовые транспорты отправятся в первый рейс на Ровенской детской железной дороге, где будут проходить практику 356 питомцев. Кроме того, это касается и Днепра.

Перед началом сезона на детских железных дорогах выполнены ремонтные работы на станциях и производственных помещениях, а также обновлена ​​покраска подвижного состава и проведены профилактические осмотры узлов и агрегатов локомотивов, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Согласно новому графику поездов в Днепре движение в мае, сентябре и октябре будет осуществляться в выходные дни с 10:00 до 18:00. В июне, июле и августе они будут курсировать в четверг и пятницу с 12:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00. В ноябре составы будут курсировать 1 и 2 числа с 10:00 до 18:00.

Также 10 мая начнется движение по Львовской детской железной дороге. Юные железнодорожники из Харькова и Запорожья, где из-за ситуации обучение происходит онлайн, смогут практиковать свои навыки во время посещения коллег из других городов.

Это не только важный инструмент профориентационной работы и внешкольного обучения, но популярное место семейного досуга для горожан.

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