Денежная помощь на аренду жилья в Киеве предоставляется при условии соответствия всем критериям программы.

Благотворительный фонд "Право на защиту" в партнерстве с УВКБ ООН объявил о запуске сбора данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья в Киеве и других регионах Украины в 2025 году, сообщает Politeka.

Программа включает также Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую и Запорожскую области.

Целью проекта является возмещение стоимости в течение шести месяцев для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и вернувшихся из-за границы. Право на участие имеют проживающие в местах временного пребывания (МТП) или находящиеся под угрозой выселения из таких мест. К тому же, участники, проживающие в арендованном жилье с неудовлетворительными условиями или имеющие риск выселения, могут получить деньги.

Проект поддерживает семьи, которые еще не участвовали ни в каких программах денежной помощи по найму дома или не получают государственные субсидии на аренду. Выплаты будут начисляться на цифровые кошельки Vibrant в виде цифровых долларов США.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по соответствующей ссылке. При участии в программе главе семьи поступит SMS-сообщение с инструкциями для загрузки приложения.