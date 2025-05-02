Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета обнародовал новый график автобусов в Одессе, сообщает Politeka.

Обеспечивается доступный транспорт для маломобильных людей, что способствует улучшению их передвижения по городу.

В мае для перевозки лиц с инвалидностью будет действовать 23 специализированных рейса. В частности, транспортные средства будут курсировать по таким маршрутам, как №111, №121, №127, №128, №145 и другие, которые охватывают важные районы города и окрестностей. К примеру, маршрут №111 соединяет поселок Усатово и рынок «Привоз», а маршрут №121 покрывает ул. Ак. Сахарова и проспект Небесной Сотни.

Расписание предусматривает несколько рейсов в течение дня, утром и вечером, что позволяет пассажирам с инвалидностью удобно планировать свои поездки. В расписании указаны точные часы отправления, в частности на основные маршруты: Мемориал 411-й батареи, ул. Левитана, проспект Украинских Героев, Аркадия и многие другие. Все транспортные средства оборудованы соответствующими условиями для удобной перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Кроме этого, в случае необходимости можно обратиться к ответственным лицам. Они готовы предоставить дополнительную информацию.

Новый график автобусов в Одессе будет способствовать интеграции лиц с инвалидностью в активную жизнь города, позволяя удобно и безопасно перемещаться по городу.

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