Новый график маршрута в Киеве связан с проведением работ по обустройству безбарьерного перекрестка на пересечении улиц Крещатик и Прорезная.

Новый график маршрута в Киеве ограничит движение, пешеходам также придется искать другие пути на части улицы Крещатик, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с начала месяца с 8:00 до 17:00 и продлится до воскресенья, 11 мая включительно. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству безбарьерного перекрестка на пересечении улиц Крещатик и Прорезная.

В "Киевавтодоре" отметили, что все работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях. Коммунальщики просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать путь во избежание неудобств.

В рамках создания безбарьерной среды в на пересечении улиц Крещатик и Прорезной обустроят современный регулируемый перекресток.

Ремонтные работы будут выполняться специалистами КП ШЭУ Шевченковского района в сотрудничестве с КП "Центр организации дорожного движения" в рамках текущего обновления улицы.

Новый график маршрута в Киеве создается из-за работ на перекрестке. Там планируется:

снижение уровня бордюрного камня;

укладка тактильной плитки;

приведение близлежащих элементов инфраструктуры в соответствие со стандартами доступности.

Кроме того, для людей с нарушением зрения установят сенсорные кнопки вызова пешеходного сигнала со звуковым сопровождением на светофоре, что значительно улучшит комфорт и безопасность передвижения.

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