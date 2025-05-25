Денежная помощь для ВПЛ в Днепре и области предоставляется как разница между пенсией или социальной выплатой человека и гарантированным уровнем в 3250 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре и области от ООН продлится до конца мая 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины совместно с Пенсионным фондом и Всемирной продовольственной программой ООН.

Программа действует с августа 2023 г. и охватывает людей из регионов активных или потенциальных боевых действий, которые имеют низкие доходы и не получают других международных выплат.

Ежемесячно пособие получают более 500 тысяч человек, общая сумма выплат – около 272 миллиона гривен. Сумма начисляется индивидуально как разница между пенсией или социальной выплатой человека и гарантированным уровнем 3250 гривен. К примеру, если пенсия составляет 2700 гривен, выплата от ООН составит 550 гривен.

Помощь назначается автоматически – без подачи дополнительных заявлений. Средства поступают по тем же каналам, что и пенсии: на карточку или через Укрпочту. Особое внимание уделено пенсионерам, людям с инвалидностью и не имеющим права на пенсию. В Минсоцполитики подчеркивают: продолжение программы позволит поддержать наиболее уязвимых украинцев в сложный период.

Помощь продолжат осуществлять на постоянной основе, если будет разрешено финансирование со стороны международных партнеров. В случае изменения или завершения программы получателей проинформируют через официальные каналы.

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