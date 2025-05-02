Подорожание бензина в Харькове в мае пока не произошло, однако этот вопрос не перестает волновать местных жителей.

Подорожание бензина в Харькове в мае может произойти в ближайшее время, сообщает Politeka.

Как информирует основатель группы Прайм Дмитрий Леушкин, стоимость горючего в Украине, как обычно, очень чувствительна к колебаниям на мировом рынке нефти. Так что многое зависит от того, как будут развиваться события на глобальном уровне.

По его словам, сейчас цена на нефть марки Brent имеет потенциал снова подняться до 70 долларов за баррель. Если это произойдет, то и подорожание бензина в Харькове в мае вполне реально. Вероятный рост может составить примерно одну гривну на каждом литре, что для многих автомобилистов будет ощутимо.

Впрочем, резких колебаний в ближайшие дни ждать не стоит, что пока рынок удерживается на стабильном уровне. С одной стороны, пока нет прямых экономических причин для скачка. Не считая того, и для понижения тоже не хватает оснований.

Сети автозаправочных станций не спешат опускать стоимость литра. Подорожание бензина в Харькове в мае обсуждается и в контексте политических событий. По словам Владимира Петренко, совладельца сети UPG, возможное временное перемирие между Украиной и Россией в Черном море могло бы дать толчок снижению импортной стоимости.

В таком случае горючее могло бы подешеветь на две или даже три гривны. Однако это пока лишь гипотетический сценарий, к которому рынок относится с большой осторожностью.

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