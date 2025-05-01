В пятницу, 2 мая 2025, в Днепре и некоторых населенных пунктах области запланированы временные графики отключения света.

График отключения света в Днепре и области 2 мая 2025, известно о списке адресов, передает Politeka.

Включение электроэнергии в Днепре и области осуществляется в рамках планового обслуживания сетей с целью улучшения качества подачи электричества и повышения надежности системы.

Где в Никопольщине не будет света?

Покровская сельская община:

Село Старозаводское с 08:30 до 18:00, 2 мая, с 09:00 до 17:00:

Новософиевка,

Село Путиловка.

По вопросам аварийных отключений и в случае внепланового исчезновения электроснабжения оставляйте заявку на странице Электроэнергия Днепропетровской области.

Подать заявку на нарушение или качество электроснабжения, телефонной горячей линии: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Что следует сделать до начала отключения:

полностью зарядить мобильные телефоны и другие важные устройства;

Проверить состояние бытовых устройств и выключить их заблаговременно;

По возможности перенести важные дела вне дома;

Подготовить источники альтернативного освещения (светильники, фонарики и т.п.).

Энергетики призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — проведение работ критически необходимо для стабильного функционирования электросетей в будущем.

После завершения технического обслуживания специалисты просят не перегружать систему и подключать электроприборы.

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