График отключения света в Днепре и области 2 мая 2025, известно о списке адресов, передает Politeka.
Включение электроэнергии в Днепре и области осуществляется в рамках планового обслуживания сетей с целью улучшения качества подачи электричества и повышения надежности системы.
Где в Никопольщине не будет света?
Покровская сельская община:
Село Старозаводское с 08:30 до 18:00, 2 мая, с 09:00 до 17:00:
Новософиевка,
Село Путиловка.
По вопросам аварийных отключений и в случае внепланового исчезновения электроснабжения оставляйте заявку на странице Электроэнергия Днепропетровской области.
Подать заявку на нарушение или качество электроснабжения, телефонной горячей линии: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
Что следует сделать до начала отключения:
- полностью зарядить мобильные телефоны и другие важные устройства;
- Проверить состояние бытовых устройств и выключить их заблаговременно;
- По возможности перенести важные дела вне дома;
- Подготовить источники альтернативного освещения (светильники, фонарики и т.п.).
Энергетики призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — проведение работ критически необходимо для стабильного функционирования электросетей в будущем.
После завершения технического обслуживания специалисты просят не перегружать систему и подключать электроприборы.
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