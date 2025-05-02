В Запорожье стартует новая система оплаты за проезд, поэтому рассказываем, что следует об этом знать и когда уже все запустят.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже проходит тестирование и имеет все шансы сменить ежедневную транспортную рутину для многих, сообщает Politeka.

Город уверенно движется к современному автоматизированному способу расчета без лишних хлопот с наличными деньгами. Еще несколько месяцев назад в облцентре появилась транспортная карта "Сич".

Ее внедрили с целью навести порядок в учете пассажиров и сделать покупку билетов более удобной. Новая система оплаты за проезд в Запорожье изначально заработала для студентов и льготников. За это время было выдано почти четыре сотни студенческих карт и около сотни льготных.

Все эти пользователи могут безконтактно заплатить в муниципальном транспорте. Но самое интересное еще впереди. В городском совете сообщили, что в ближайшее время начнется выдача универсальной "Сечь Общая". Этот вариант будет открыт всем жителям.

Карточка позволит как платить за разовые поездки, так и покупать абонементы в месяц. Новая система оплаты за проезд в Запорожье особенно удобна тем, кто ежедневно пользуется трамваями и троллейбусами. Чтобы получить "Січ Общая", достаточно будет воспользоваться специальными терминалами, которые планируют установить на базе коммунального предприятия Запорожэлектротранс.

А для еще большего удобства в приложении EasyPay уже запущена функция пополнения карты. Впоследствии там же появится возможность получить все то же самое, только в виртуальном варианте. Это означает, что можно будет пользоваться транспортом без пластика прямо с телефона.

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