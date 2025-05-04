Подорожание продуктов в мае в Харькове стало одной из самых обсуждаемых тем среди местных жителей.

Подорожание продуктов в мае уже в Харькове заметно на полках супермаркетов, сообщает Politeka.

Мониторинг мы провели в местной сети супермаркетов Рост .

Выросли цены на основные товары ежедневного потребления. Так, молоко пастеризованное "Ферма" 3,2% в бутылке 840 г стоит 61,80 грн. Яйца «Premium» от ТМ «Наседка» (10 шт.) – 61,60 грн. Цены на овощи и фрукты тоже поползли вверх: огурец гладкий – 76,90 грн/кг, розовые помидоры – 144,90 грн/кг, бананы – 79,90.

Подорожали и крупы: гречневая крупа ТМ «Зерновитая» (1 кг) стоит 45,80 гривен, рис длиннозернистый Holms (800 г) – 61,50 гривна. Все товары есть, но корзина базовых покупок теперь обойдется значительно дороже, чем еще месяц назад.

Подорожание продуктов в мае в Харькове коснулось самых популярных позиций, поэтому покупателям приходится более тщательно планировать расходы. На фоне роста стоимости жизни многие семьи ищут акционные предложения или переходят на более бюджетные бренды.

Специалисты прогнозируют, что цены могут оставаться высокими, по меньшей мере, до начала лета.

Ситуация на продовольственном рынке зависит от сезонности, логистики и колебаний курса гривны.

Потребителям советуют обращать внимание на местную продукцию — она обычно бывает дешевле импортной.

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