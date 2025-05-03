Если вы ищете работу для пенсионеров в Харькове, вам могут подойти несколько этих вариантов.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных областях — от физического труда до технических специальностей с гибкими условиями и официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Компания Inter Thermo ищет сантехника-монтажника с опытом от 3 лет. Работа с бытовыми и промышленными сантехническими системами, график - с 9:00 до 17:00, пятидневка. Зарплата – 25 000–30 000 грн в месяц. Обязательно наличие базового инструмента и автомобиля. К преимуществам вакансии - дружественный коллектив, премии за выход в выходные и открытость к трудоустройству людей с инвалидностью, ветеранов и военных на лечении.

Для ищущих гибкий график компания Филлин предлагает вакансии комплектующих и грузчиков на Индустриальной. Можно без опыта, оплата ежедневная, от 700 грн в смену. График – сменный, дни работы можно выбирать самостоятельно, возможно трудоустройство женщин.

Также в Харькове в Основянском районе нужен водитель-экспедитор с категориями В, С, С1 для доставки питьевой воды. Заработная плата - 23 000-26 000 грн. Приветствуются кандидаты из студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Так что работа для пенсионеров в Харькове не только доступна, но и разнообразна — она позволяет найти занятия по специальности или попробовать себя в новой сфере с достойной оплатой и уважением к опыту.

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