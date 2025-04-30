Эксперты Укргидрометцентра поделились прогнозом погоды в Киеве и области на четверг, 1 мая 2025 года, и предупредили о новой опасности.

В течение суток, как предусматривает прогноз погоды на 1 мая 2025 года, в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность, пишет Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ночью в регионе будет сухо, без осадков, а днем ​​местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

В Киеве и области прогноз погоды на 1 мая предполагает в ночные часы слабый ветер переменных направлений, до 3-8 метров в секунду, а в дневные – порывистый северо-западный, усилится до 7-12 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Из-за сильных порывов ветра эксперты Укргидрометцентра объявили о первом (желтом) уровне опасности в регионе на четверг, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на 1 мая обещает в Киевской области ночью +5+10 градусов тепла, днем ​​до +15+20, хотя из-за ветра будет казаться холоднее.

В столице ожидается суточное колебание температуры от +8+10 до +16+18 градусов тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что начало последнего месяца весны в Украине будет умеренно теплым. В столице воздух будет свежим и достаточно комфортным. По словам синоптика, есть вероятность небольшого дождя, но может обойтись и без осадков, просто плотной облачностью.

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