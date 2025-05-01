График отключения света в мае 2025 года в Кировоградской области уже показали местным жителям.

График отключения света в мае 2025 года в Кировоградской области включает несколько важных дат и локаций, где электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00, сообщает Politeka.

Маловисковские ЭМ ЧАО «Кировоградоблэнерго» информируют , что в мае 2025 года в Кировоградской области будут проведены плановые работы по расщеплению трассы, что приведет к временному обесточиванию для некоторых потребителей.

Так, 5 и 27 мая 2025 года будет отключена электроэнергия в следующих населенных пунктах: с. Оникиево, улицы Киевская, Кооперативная, Красноармейская, Ленинская, Ленинградская, Одесская, Вись, с. В.Выска, «Киевстар», СФХ Флоря, пос. Октябрьский, с. Пасечное, СФХ «Грозан В.И.», водокачка оздоровительного комплекса «Лесная песня», п/п Макаренко.

23 и 29 мая 2025 года планируется отключение в с. Марьяновка, в частности на улицах Октябрьская, 1-6, 1 мая, Горького, пер. Садовый, сельсовет, БК, магазины, Набережная, Гагарина, Шевченко.

29 мая 2025 года электроснабжение будет временно прекращено в с. Марьяновка на территории ПАО Марьяновское, ферме, конторе, мастерской, пилораме и токе.

Маловисковские ЭМ приносят извинения за временные неудобства. За более подробной информацией о графике отключения света в мае 2025 в Кировоградской области можно обращаться в колл-центр по телефону 0-800-501-148 (круглосуточно).

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