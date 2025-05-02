Жители Святошинского района, дома которых были повреждены во время массированной воздушной атаки 24 апреля 2025 года, получат от города помощь на аренду жилья в Киеве, сообщает Politeka.

Это новая программа, которая позволит пострадавшим киевлянам временно поселиться в арендованных квартирах, пока их дома будут восстанавливаться.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, компенсацию получат все пострадавшие от атаки семьи. Город предлагает временные дома в пределах столицы, чтобы люди могли оставаться рядом с местами работы, школами и детскими садами. Этот вариант был принят всеми пострадавшими семьями, поскольку переезд в другие районы города не всегда удобен для них.

В настоящее время более 600 человек обратились за материальной помощью, и хотя часть выплат уже осуществлена, процесс оформления документов продолжается. Также к восстановлению поврежденных домов подключаются меценаты, которые предоставляют финансы на ремонт поврежденных домов.

Следовательно, жители, чье жилье было разрушено во время ракетных и дроновых атак, могут получить дополнительную финансовую помощь от города. Ранее руководитель Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый сообщил, что такая поддержка составляет 10 тысяч гривен.

Таким образом, помощь в аренде жилья в Киеве является важной частью поддержки пострадавших семей в это сложное время.

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