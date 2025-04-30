Синоптики уже поделились прогнозом погоды во Львове на 1 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды во Львове на 1 мая обещает пасмурную атмосферу, которая продержится весь день, сообщает Politeka.

Утром ожидается недолгое прояснение, но в целом осадков не предвидится. За последние 130 лет самая высокая температура, зафиксированная в этот день, составляла +29 ° C в 2012 году, а самая низкая достигала 0 ° C в 1976 году. Ощутимая температура в течение дня будет колебаться от +6°C утром до +18°C днем ​​и вечером.

Во время суток будет наблюдаться снижение влажности, которая к утру достигнет 89%, а к вечеру снизится до 48%. Следует отметить, что высокая влажность воздуха может приводить к дискомфорту, осложнять терморегуляцию организма и увеличивать риск развития респираторных заболеваний.

Ветер будет умеренный, его скорость будет расти в течение дня от 2 до 17 м/с. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, и ожидается, что в течение дня оно повысится с 740 мм до 742 мм рт. ст.

Народный прогноз погоды во Львове на 1 мая отмечает благоприятное время для высадки овощей. Согласно народным приметам, если начало мая теплое, то в конце месяца, как правило, ждет холод, или наоборот. Это также время ранних гроз, когда вяз и крыжовник начинают цвести, а черная смородина зеленеет. В такую ​​погоду следует готовиться к изменению температурных условий и влиянию на самочувствие.

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